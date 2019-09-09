Press

Är du journalist och har pressfrågor som rör ett statsråd eller ett statsråds område, kan du kontakta statsrådens respektive pressekreterare. Om du inte är journalist, ring gärna via växeln, telefon 08-405 10 00

Presskontakter

Har du pressfrågor som rör ett statsråd eller ett statsråds område kan du kontakta statsrådens respektive pressekreterare.

Regeringskansliets presstjänst

Regeringskansliets presstjänst svarar på frågor som rör Regeringskansliet som myndighet.

UD:s presstjänst

UD:s presstjänst besvarar press- och mediefrågor om UD:s verksamhet.

UD:s internationella presscenter

UD:s internationella presscenter erbjuder service till internationella journalister.

Pressmeddelanden

Genom pressmeddelanden kommunicerar regeringen till exempel ny lagstiftning samt bjuder in till presskonferenser.

Pressbilder

Pressbilder får användas fritt för redaktionella ändamål, men får inte ändras utan Regeringskansliets tillstånd.

Webb-tv

Här listas webbsända presskonferenser och filmer.

Kalendarium

Kalendariet uppdateras vanligen varje vecka med ett urval av statsrådens engagemang för de kommande två veckorna.

Laddar...