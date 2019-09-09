Press
Är du journalist och har pressfrågor som rör ett statsråd eller ett statsråds område, kan du kontakta statsrådens respektive pressekreterare. Om du inte är journalist, ring gärna via växeln, telefon 08-405 10 00
Presskontakter
Har du pressfrågor som rör ett statsråd eller ett statsråds område kan du kontakta statsrådens respektive pressekreterare.
Regeringskansliets presstjänst
Regeringskansliets presstjänst svarar på frågor som rör Regeringskansliet som myndighet.
UD:s presstjänst
UD:s presstjänst besvarar press- och mediefrågor om UD:s verksamhet.
UD:s internationella presscenter
UD:s internationella presscenter erbjuder service till internationella journalister.
Pressmeddelanden
Genom pressmeddelanden kommunicerar regeringen till exempel ny lagstiftning samt bjuder in till presskonferenser.
Pressbilder
Pressbilder får användas fritt för redaktionella ändamål, men får inte ändras utan Regeringskansliets tillstånd.
Webb-tv
Här listas webbsända presskonferenser och filmer.
Kalendarium
Kalendariet uppdateras vanligen varje vecka med ett urval av statsrådens engagemang för de kommande två veckorna.